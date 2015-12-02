أمريكا تنشر قوة جديدة فى العراق لدعم قتال تنظيم داعش

>قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها سترسل قوة جديدة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق للقيام بغارات ضد تنظيم داعش هناك وفى سوريا المجاورة في تصعيد لحملة واشنطن على التنظيم المتشدد لقى رد فعل فاتر فى بغداد.

وقال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر إن نشر "القوة المتخصصة" يجرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإنها ستقدم الدعم لقوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية.

وقال كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "هذه القوات الخاصة سيكون بمقدورها بمرور الوقت تنفيذ غارات والإفراج عن رهائن وجمع معلومات المخابرات وأسر زعماء داعش،

>وأضاف "ستكون هذه القوة أيضا فى موقف يمكنها من القيام بعمليات أحادية فى سوريا".