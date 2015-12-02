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البرلمان البريطانى يصوت اليوم على شن غارات ضد معاقل داعش فى سوريا

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البرلمان البريطانى يصوت اليوم على شن غارات ضد معاقل داعش فى سوريا البرلمان البريطانى يصوت اليوم على شن غارات ضد معاقل داعش فى سوريا

>يصوت البرلمان البريطانى اليوم الأربعاء على قرار شن غارات جوية على متشددى داعش فى سوريا بعد أشهر من الجدل بشأن ما إذا كان نواب حزب العمال المعارض سيدعمون التدخل العسكرى.

وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه يعتقد أن الطائرات الحربية البريطانية التى تقصف أهداف داعش فى العراق منذ أكثر من عام يجب أن تتصدى أيضا للتنظيم المتشدد فى سوريا بدلا من أن نولى أمن بريطانيا لدول أخرى.

وأدى انتخاب جيرمى كوربين المعارض للحرب زعيما لحزب العمال فى سبتمبر، إلى تعقيد خطط كاميرون.

ويتهم كوربين الزعيم البريطانى بالاندفاع إلى شن حرب، ودعا نواب حزب العمال الذين يفضلون القيام بعمل عسكرى إلى إعادة النظر.

وحرصا على عدم تكرار الهزيمة البرلمانية فى 2013 بشأن خطط قصف القوات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد، أوضح كاميرون أنه لن يطلب من البرلمان التصويت إذا لم يكن يعتقد أنه سيفوز بالتأييد.

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