حبس طباخ ذبح عامل لرفضه الوقوف أمام ورشته بأوسيم

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات رجال المباحث حول اتهام "مجدى.ا" طباخ و"محمد.ع" عاطل بذبح عامل كاوتش يدعى "عبد الحميد.م" بـ"زجاجة"، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول حالة المجنى المجنى عليه واستعلمت عن حالته الصحية، وامرت بحبس المتهم الاول وسرعة ضبط واحضار الثانى.

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على طباخ لاتهامه بذبح عامل بـ"زجاجة"، بالاشتراك مع عاطل، لرفض المجنى عليه وقوف المتهمين أمام الورشة التى يعمل بها بأوسيم، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

تلقى المقدم هشام بهجت رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من مستشفى المنيل الجامعى، يفيد بوصول "عبد الحميد.م" عامل كاوتش، مصاب بجرح طعنى غائر بالرقبة من الناحية اليسرى.

وبسؤال شقيقه "صابر"، اتهم "مجدى.ا" طباخ و"محمد.ع" عاطل، بالتعدى على شقيقه بالضرب بزجاجة، محدثين إصابته بسبب رفضه وقوفهما أمام الورشة التى يعمل بها وفرا هاربين.

> تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.