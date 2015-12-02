حلم الأولمبياد – مصر تبحث عن فوز ' مصيري ' لم يتحقق منذ 20 عاما

وضع منتخب مصر الأولمبي نفسه في مأزق بعد التعادل "الساذج" مع الجزائر في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.. وباتت مواجهة نيجيريا مصيرية.

مصر تبحث عن الفوز الأول في المجموعة التي يتصدرها نيجيريا عقب فوزها على مالي 3-2 في الجولة الأولى. ومن أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي فيسعى الفراعنة للنقاط الثلاثة.

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مصر ونيجيريا لم يلتقيا في المنافسات أو التصفيات الأولمبية منذ 1995 وذلك في دورة الألعاب الإفريقية. وهو آخر فوز للفراعنة على النسور دون 23 عاما وكان بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر مع النسور..

في المستوى الأول فقد واجهت مصر منتخب نيجيريا الأول 10 مباريات فازت في ثلاثة وتعادلا في أثنين وخسر الفراعنة في خمس مباريات منهم واحدة بركلات الترجيح.

لكن على المستوى الأوليمبي فالأمر مختلف.

فقد لعبت مصر مع نيجيريا على المستوى الأوليمبي سبع مباريات فاز الفراعنة في ثلاثة وخسرت في مثلهم وتعادل وحيد.

ويعود تاريخ أول مقابلة لنيجيريا بشكل عام إلى 13 ديسمبر 1959 وفازت مصر بنتيجة 6-2 في ذهاب تصفيات الأولمبياد خارج الحدود، سجل للفراعنة نادو بالخطأ في مرماه وصالح سليم هدفين وطه إسماعيل ورفعت عطية وحمدي عبد الفتاح.

ثم في مباراة الإياب بالتصفيات فازت مصر 3-0 في تاريخ 1 يناير 1960 بأهداف طه إسماعيل وحمدي عبد الفتاح وميمي الشربيني.

وفي دورة الألعاب الإفريقية 1973 خسرت مصر من نيجيريا بنتيجة 4-2.

ثم في دورة الألعاب الإفريقية 1991 خسرت مصر من نيجيريا 2-1 بأهداف بابا نجيدا وإيمانويل وسجل للفراعنة هادي خشبة.

وآخر فوز لمصر على نيجيريا في المستوى الأولمبي كان في نسخة 1995 من دورة الألعاب الإفريقية بهدف علي ماهر.

وخرجت مصر من تصفيات أطالانطا 1996 من نيجيريا بعد فوز النسور ذهابا 3-2 والتعادل إيابا 1-1 وسجل في المباراتين حازم إمام.

شاهد هدفه الرائع في نيجيريا في مباراة الإياب

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المنتخب الأول

لكن أخر فوز لمصر على نيجيريا بشكل عام كان في 2012 وديا بالإمارات بأهداف أحمد تمساح ومحمد أبو تريكة وأحمد حسن مكي.

ورسميا عندما حول فريق حسن شحاتة تأخره بهدف إلى فوز ثلاثي في أمم إفريقيا 2010 في دور المجموعات بأهداف عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي "جدو".

بينما أخر فوز لنيجيريا على مصر في المنافسات الرسمية للمنتخب الأول عام 1990 في بطولة إفريقيا بتاريخ الخامس من مارس.