مطاحن جنوب القاهرة تلجأ للتحكيم الدولى ضد شركة تركية بسبب مطحن بإمبابة

وافق مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، برئاسة المهندس جمال زكى عامر، على مذكرة الشئون القانونية بالشركة لإحالة أزمة مطحن منطقة "الوحدة" بإمبابة ، إلى النيابة العامة وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 5 ليوم 17 نوفمبر الجارى، بشأن الاستلام النهائى للمطحن، للتحقيق فى الواقعة بوصفها تمثل إهدارا للمال العام وكونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى التحقيق فى مثل هذه الجرائم.

جاء ذلك بعد فشل المفاوضات بين شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة "إيماج" التركية المتخصصة فى تطوير مطحن الشركة.

وكانت شركة مطاحن جنوب ، رفضت استلام المطحن، لعدم مطابقته للمواصفات التى تم الاتفاق عليها بين الشركتين، إلا بعد تصحيح الوضع من قبل الشركة المطورة لأن ذلك يعد إهدارا للمال العام من شركة تركية.

واستملت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، "ابتدائيًا" مطحن الوحدة من الشركة التركية "، وأبدت لجنة الاستلام عدة ملاحظات، وتم تشكيل عدة لجان لتلافى تلك الملاحظات إلا ان المورد لم يلتزم بتلافى كافة الملاحظات المطلوبة منه.

وكلف مجلس الإدارة، القطاع القانونى بالشركة بإعداد بلاغ للنيابة العامة فى تهمة إهدارالمال العام ضد كل من: المهندس أحمد البدوى عبد التواب مستشار الأعمال الهندسية بالمكتب الفنى، المهندس مجدى حسنى محمد الانصارى مدير عام الأعمال الميكانيكية بالقطاع الهندسى، المهندس عبدالعزيز شكرى إبراهيم مساعد المفوض للشئون الفنية ورئيس اللجنة الفنية للمشروعات الاستثمارية "سابقًا" والذى يعمل حاليًا منتدب بالشركة المتحدة بالإسكندرية، المهندس سيد على محمد عسكر رئيس قطاع إنتاجى بقطاع المطاحن وأحد أعضاء اللجنة الفنية، لاستلام معدات المطحن وحاليا بالمعاش، المهندس عاطف قدرى عبد المجيد الخياط مدير عام المشتريات بقطاع الاحتياجات.

وفيما يخص التحكيم الدولى بين الشركتين، أقامت شركة إيماج التركية دعوى تحكيم دولى بأحد مراكز التحكيم بالقاهرة لعدم قيام شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بالاستلام النهائى للمطحن وفى ذات الوقت تم إحالة الموضوع للقطاع القانونى للتحقيق فى واقعة الاختلاف بين المورد ولجنة الاستلام على بلد المنشأ للمواتير محل الخلاف.

من جانبه، أعد قطاع الشئون القانونية بشركة المطاحن، مذكرة رقم 436 المؤرخة 17 نوفمبر الجارى، بشأن طلب البدء فى إجراءات التحكيم ضد وكيل شركة إيماج التركية المسند إليها توريد وتطوير مطحن إمبابة الألمانى "الوحدة" التابع للشركة.

ورشحت شركة مطاحن جنوب القاهرة، المهندس محمود على أبو سيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين ليكون محكما عن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة فى القضية التحكيمية غير المؤسسية رقم (1055) لسنة 2015 الخاص بطحن الوحدة، على أن يكون المهندس محمد حافظ عبد الدايم الميتسار الهندسى للشركة احتياطيًا له، كما تمت الموافقة على التعاقد مع أحد المحامين العاملين فى مجال التحكيم الدولى للدفاع عن الشركة فى هذه القضية التحكيمية.



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