غرفة عمليات"مستقبل وطن": لم نرصد خروقات تؤثر على الانتخابات

واصلت غرفة حزب مستقبل وطن، عملها لرصد عملية الاقتراع بالجولة الثانية من المرحلة الثانية، التى انطلقت صباح أمس الثلاثاء، فى 13 محافظة هى "القاهرة والغربية والشرقية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط والمنوفية والقليبوبية والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ولم تتلق الغرفة أى إفادات بحدوث انتهاكات أو تدخلات سلبية من أجهزة الدولة وقوات التأمين المتواجدة أمام اللجان كما لم يتم تلقى إفادات بحدوث حالات عنف من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

ورصدت الغرفة، العديد من المخالفات التي قام بها المرشحون وأنصارهم بعدد من الدوائر الانتخابية ، والتي كان أبرزها توجيه الناخبين أمام اللجان وحشدهم بوسائل النقل الجماعى وايضا خرق الصمت الانتخابى، ففى محافظة المنوفية "منوف - سرس الليان"، شهدت مدرسة فاطمة الزهراء توجيه الناخبين أمام مقر الاقتراع للمرشح أسامة شرشر والمرشح محمد الهوار.

ورصدت الغرفة فى محافظة القاهرة فى دائرة 15 مايو، قيام انصار المرشح عمرو الأشقر بحشد الناخبين ونقلهم بالسيارات وتوجيههم بالتصويت لمرشحهم خارج اللجان، وفى محافظة كفر الشيخ، دائرة سيدى سالم، مدرسة التجارة بنات "لجنة 104"، تم توجيه للناخبين لصالح كلا من "المرشح حسن البحيرى"، و"المرشح على أحمد علي" وفى محافظة بورسعيد - دائرة الضواحى - مدرسة بلال بن رباح - قام أنصار المرشح الحسينى أبو عمر بنقل جماعى للناخبين وشراء الأصوات مقابل 100 جنيه للصوت.

وتلاحظ للغرفة فى محافظة القليوبية، بمدرسة على ابن أبى طالب، لجنة 45 وجود طفلة تصاحب عدد من المصوتين ، وشكوك باستخدامها من قبل أحد المرشحين للدخول مع الناخبات بعد حصولهن على رشوة انتخابية للتحقق من إدلائها بالصوت للمرشح دافع الرشوة، وقام القاضى باكتشاف الأمر بعد دخول أحد الأطفال أكثر من مره مع بعض الناخبين، ومنع دخول الأطفال إلى مقرات الاقتراع تماما.

ورغم الاستقرار الأمنى التام فى الغالبية العظمى من اللجان إلا أنه تم رصد حدوث مشادات بين أنصار المرشحين أمام اللجان، وتدخل الأمن لفض تلك المشادات، ففي محافظة الدقهلية "دائرة المنزلة والمطرية" مدرسة المنزلة الفنية المتقدمة، حدثت مشادة بين أنصار المرشحين "أحمد الحديدى"، و "علاء عساسة"، للتأثير على إرادة الناخبين لاختيار مرشح كل منهم وذلك فى تمام الساعة 4.40 مساءا.

ورصدت الغرفة سيطرة المال السياسى على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات، وبلغت قيمة الرشاوى المالية المقدمة لشراء الأصوات ما بين 500 جنيه لـ 700 جنيها ببعض المناطق وتحديدا داخل لجان العاصمة القاهرة ومحافظة دمياط.