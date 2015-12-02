الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم مهرجان للمشى لدعم السياحة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد اليوم الأربعاء مهرجانا للمشى تحت شعار "الرياضة والسياحة" بمشاركة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية وطلاب المدارس.

وقال الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن هذا المهرجان يهدف إلى دعم وتشجيع السياحة بالمحافظة، مشيرا إلى انه من المقرر أن يبدأ المهرجان في تمام الساعة العاشرة صباح غد من أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وصولا بمركز شباب الخارجة بمشاركة اللواء محمود عشماوى ومسئولى وطلاب التربية والتعليم والمنطقة الازهرية وكلية التربية بالمحافظة وعدد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.