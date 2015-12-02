محافظة القاهرة تبحث مع عدد من الجمعيات الأهلية تمويل "مشروعك"

تجرى محافظة القاهرة وقياداتها عدة محاولات لانقاذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك"، وذلك بعد أن تذيلت العاصمة ترتيب محافظات الجمهورية فى التفاعل مع المشروع، بعد أن واجهتها صعوبات فى تمويل البنوك للمشروعات التى وفرها "مشروعك" للمواطنين بالأحياء، فضلا عن ضعف متابعة وزارة التنمية المحلية له وعدم ارسال مكاتبات خاصة به.

وقال مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أجرى اتصالات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الجمعيات الأهلية للتوصل إلى اتفاق معهم من أجل توفير دعم مادى مناسب لمشروعك، بعد أن تقاعست البنوك عن توفير القيمة المادية المناسبة للمشروعات الصغيرة التى وفرها مشروعك لأبناء احياء العاصمة، بسبب خوفهم من عدم نجاح تلك المشروعات.

وأضاف المصدر، أن محافظ القاهرة اجتمع مع نوابه للمناطق الأربعة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية ورؤساء الأحياء، من أجل بحث تقديم تسهيلات منح تراخيص لأصحاب تلك المشروعات، على أن تكون تلك التراخيص قانونية دون التعدى على ممتلكات الدولة أو انتهاك للقوانين.

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