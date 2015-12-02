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زوج يستعين ببلطجية لتشويه وجه زوجته بـ"مية نار" لإقامتها دعوى خلع ضده

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زوج يستعين ببلطجية لتشويه وجه زوجته بـ"مية نار" لإقامتها دعوى خلع ضده زوج يستعين ببلطجية لتشويه وجه زوجته بـ"مية نار" لإقامتها دعوى خلع ضده
أقامت "مى عشماوى" دعوى خلع ضد زوجها "مجدى. س" أمام محكمة الأسرة بعد أن اعتاد ضربها بالأدوات الحادة لاتفه الأسباب وتسبب لها بمشاكل صحية ونفسية وحرض بلطجية للتعدى عليها .

وقالت "مى"، فى دعواها التى حملت رقم2897 لسنة 2015، :"مكثت معه بعد أن جمعنا منزل واحد 7 شهور فى عذاب ويعاملنى "بجليطة" بعد كل ما فعلته من أجله".

وأضافت: " كان شكاك لدرجة جنونية واتهمنى بأبشع الاتهامات ودمر حياتى فجعلنى أكرهه وأتمنى موته وبعد أن مللت الصبر على الإساءة طلبت الطلاق منه لكنه لم يوافق وعندما هددته بالخلع حرض على بلطجية قاموا بالاعتداء على وكادوا أن يشوهونى بمياه النار لكن الشرطة ألقت القبض عليهم وما زال التحقيق فى الواقعة جار بعد أن اعترفوا على زوجى" .

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مصر 365