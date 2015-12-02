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رفعت السعيد: لا أتوقع تعيين أحد من القيادات اليسارية بمجلس النواب

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رفعت السعيد: لا أتوقع تعيين أحد من القيادات اليسارية بمجلس النواب رفعت السعيد: لا أتوقع تعيين أحد من القيادات اليسارية بمجلس النواب
أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أنه لم يتلقى أى اتصالات بشأن عرض اسمه من ضمن الشخصيات المقرر تعينها فى مجلس النواب، موضحًا أن الوقت مازال بعيدًا لإجراء اتصالات، فضلا عن تعدد الخيارات أمام رئاسة الجمهورية.

وتوقع السعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، ألا يتم تعيين أحد من القيادات اليسارية ببرلمان مجلس النواب، قائلا:" إن جاء خيرًا وأن لم يأت فخيرًا أيضًا".

- مصادر : اتفاق بين قيادات "صحوة مصر" على رفض تعيينهم بمجلس النواب
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