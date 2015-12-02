خبير بالحركات الإسلامية: مستقبل الإسلاميين غامض و"النور" سيظل داعما للدولة

قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الاسلامية، إن مستقبل الاسلاميين بعد الانتخابات البرلمانية لا يزال غامضا حتى الآن، خاصة فى ظل استمرار ممارسة جماعة الإخوان للعنف.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الاسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن موقف الإخوان ما زال غامضا بسبب حالة الانشقاقات التى تعانى منها الآن، وكذلك التصعيد والعنف الذى تتبناه، لافتا إلى أن حزب النور سيظل داعما للدولة المصرية، ولن يتجه إلى الانعزال عن المشهد السياسى، فيما سيظل مستقبل الاحزاب المتحالفة مع الإخوان، فى العمل السياسى ضعيف.

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