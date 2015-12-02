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ضبط صاحب محل هواتف بحوزته 3120 قطعة اكسسوار مهربة جمركيا بالعجوزة

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ضبط صاحب محل هواتف بحوزته 3120 قطعة اكسسوار مهربة جمركيا بالعجوزة ضبط صاحب محل هواتف بحوزته 3120 قطعة اكسسوار مهربة جمركيا بالعجوزة
ألقى رجال شرطة و التجارة الداخلبة بالجيزة، القبض على صاحب محل لاتجاره فى إكسسوارات الهواتف المهربة جمركيا.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة تفيد بقيام مالك محل يعمل بدون ترخيص لخدمات المحمول بنطاق دائرة قسم العجوزة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من إكسسوارات المحمول ذات منشأة أجنبى "الصين" المهربة جمركيا والخالية من أية بيانات.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه وأسفرت عن ضبطه و3120 قطعة اكسسوار محمول" شاحن، بطارية، سماعة" مهربة جمركيا وبدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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