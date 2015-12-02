برلمانى بسوهاج: الانتهاء من رصف الطرق بقرى مركز المنشاة خلال شهر ديسمبر

قال أحمد اسماعيل أبو كريشة النائب البرلمانى عن قائمة "فى حب مصر " بمحافظة سوهاج ، أن الانتهاء من رصف الطرق بقرى أولاد على والشواولة بمركز المنشاة سيتم الانتهاء منها خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتم تركيب كشافات إنارة فى الشوارع لقرى الدويرات والزوك الغربية وأولاد حمزة وأولاد سلامة وروافع العيساوية.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاريع الصرف الصحى فى مركز المنشاة متوقفة منذ 10 سنوات مطالبا بدخول الصرف الصحى المركز والقرى، كما طالب النائب المسئولين بعودة الـ450 معلم والذين تم فصلهم لعدم حصولهم على الدبلومة التربوية واعطائهم مهلة اخرى للحصول عليها وتقديمها لمديرية التربية والتعليم بسوهاج.