برلمانى بسوهاج: الانتهاء من رصف الطرق بقرى مركز المنشاة خلال شهر ديسمبر

قال أحمد اسماعيل أبو كريشة النائب البرلمانى عن قائمة "فى حب مصر" بمحافظة سوهاج ، أن الانتهاء من رصف الطرق بقرى أولاد على والشواولة بمركز المنشاة سيتم الانتهاء منها خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتم تركيب كشافات إنارة فى الشوارع لقرى الدويرات والزوك الغربية وأولاد حمزة وأولاد سلامة وروافع العيساوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاريع الصرف الصحى فى مركز المنشاة متوقفة منذ 10 سنوات مطالبا بدخول الصرف الصحى المركز والقرى، كما طالب النائب المسئولين بعودة الـ450 معلم والذين تم فصلهم لعدم حصولهم على الدبلومة التربوية واعطائهم مهلة اخرى للحصول عليها وتقديمها لمديرية التربية والتعليم بسوهاج.