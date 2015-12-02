أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

برلمانى بسوهاج: الانتهاء من رصف الطرق بقرى مركز المنشاة خلال شهر ديسمبر

Google+ Print
برلمانى بسوهاج: الانتهاء من رصف الطرق بقرى مركز المنشاة خلال شهر ديسمبر برلمانى بسوهاج: الانتهاء من رصف الطرق بقرى مركز المنشاة خلال شهر ديسمبر
قال أحمد اسماعيل أبو كريشة النائب البرلمانى عن قائمة "فى حب " بمحافظة سوهاج ، أن الانتهاء من رصف الطرق بقرى أولاد على والشواولة بمركز المنشاة سيتم الانتهاء منها خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتم تركيب كشافات إنارة فى الشوارع لقرى الدويرات والزوك الغربية وأولاد حمزة وأولاد سلامة وروافع العيساوية.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشاريع الصرف الصحى فى مركز المنشاة متوقفة منذ 10 سنوات مطالبا بدخول الصرف الصحى المركز والقرى، كما طالب النائب المسئولين بعودة الـ450 معلم والذين تم فصلهم لعدم حصولهم على الدبلومة التربوية واعطائهم مهلة اخرى للحصول عليها وتقديمها لمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»