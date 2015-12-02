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نائب دائرة الدخيلة: 35 مليون جنيه لتطوير طرق غرب الإسكندرية

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نائب دائرة الدخيلة: 35 مليون جنيه لتطوير طرق غرب الإسكندرية نائب دائرة الدخيلة: 35 مليون جنيه لتطوير طرق غرب الإسكندرية
أعلن حسن خير الله النائب البرلمانى عن دائرة الدخيلة غرب الإسكندرية، عن تواصله المستمر مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدى حجازى ، لمتابعة عمل الوحدة الصحية الخاصة بمنطقة وادى القمر بعد زيادة التلوث البيئى بالمنطقة نتيجة تواجد عدد كبير من المصانع بالمنطقة .

وأوضح خير الله فى تصريحات له، لقاءه برئيس مجلس إدارة شركة اسكندرية للبترول وإعلانه مسئوليته عن رصف عدد من الطرق الموجودة بالدائرة، وتحديد مبلغ 35 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بهذه المنطقة ، بالإضافة الى فتح نادى البترول الموجود على البحر ، والمخصص لموظفى شركات البترول لأهالى المنطقة وبأجور رمزية .

وقال خير الله ، أن من أولوياته فى المجلس المطالبة بتشكيل لجنة لعمل زيارات لهذه المناطق مكونة من ممثلى وزارات البيئة والصحة والشركات لمراجعة الناحية البيئية وعمل فلترة ومعالجة لهذه الشركة لضمان قدرتها على منع التلوث الذى يتسبب فى المزيد من الأمراض لأهالى المنطقة .

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مصر 365