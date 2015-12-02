مصادر: كراسة شروط الـ 1.5 مليون فدان جاهزة للعرض على الرئيس السيسى

أكدت مصادر مطلع بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لمناطق الـ 500 ألف فدان وهى المرحلة الاولى لمشروع واستصلاح 1.5 مليون فدان، مشيراً إلى أن الجهات الإدارية والقانونية انتهت من مراجعتها تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة القادمة وإطلاق العمل رسمياً بالمشروع .

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم طرح كراسات الشروط بعد موافقة الرئيس عليها، وذلك عن طريق الشركة التى ستدير المشروع والمعروفة بإسم "شركة الريف المصري الجديد" المسئولة عن المشروع خاصة أن مهام الشركة تتمثل في التسويق وتوزيع الأراضى على المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط التى تم وضعها للإستثمار في المشروع، لافتاً الى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى ستقوم بها الشركة خلال هذا الشهر للإعلان عن المشروع داخليا وخارجيا لتسويقه.

وأشار المصدر إلى، أنه تم تسليم خرائط الآبار الجوفية الى وزارة التخطيط لطرحها على المستثمرين، موضحاً أن مشروع المليون ونصف مليون فدان موزعين على مختلف مناطق الاستصلاح و أن إجمالى التمويل المطلوب للمشروعات بالنسبة لحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية وغيرها يصل إلى حوالى 20 مليار جنيه، بما يعادل 2.5 مليار دولار تقريباً، مما يحتم علينا وضع خطة مرحلية للتنفيذ تتواءم مع توافر السيولة المالية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالى، على أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولى فقط، وتستغل حصيلة البيع والتخصيص فى الإنفاق على مراحل التنفيذ دون إرهاق ميزانية الدولة ومن ثم لن تتحمل الدولة كل تكاليف حفر الآبار أو تجهيزها.

كما أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز ٢٥٠ ألف فدان مقسمين على 14 موقعا فى محافظات الاسماعلية والوادى الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح أسوان وتوشكى وسيتم طرحها من خلال شركة "الريف المصرى الجديد"، وهى الشركة الجديدة التى يتم تأسيسها والمسئولة عن مشروع المليون ونصف فدان والتى ستتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون في الأجهزه الحكومية، والتى من المقرر أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، بإعتبارها شركة تابعة للدولة.

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