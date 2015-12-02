عدلى القيعى: رئيس الزمالك سر تفوق "الأبيض" وينقصه" ميسخنش ويغلط فى الناس"

قال عدلى القيعى، مدير إدارة التسويق السابق بالنادى الأهلى، إن رئيس الزمالك، سبب تفوق "الأبيض" على منافسه الأحمر خلال العام الماضى، لافتا إلى أنه استطاع تحقيق السيطرة على الإدارة و اللاعبين، وتابع: "قد أكون مختلف مع رئيس نادى الزمالك و لكن أى واحد فى نادى الزمالك شايل همه، و عامل حساب هيعمل معاه أيه لو خرج عن النظام".

وأوضح القيعى، خلال حواره ببرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم حسن شحاته، والمذاع على فضائية "النهار رياضة"، أن هناك نقطة واحدة يجب على رئيس نادى الزمالك تغييرها، قائلاً "فى حاجة لو اتغير فيها هيبقى جامد جداً أنه ميسخنش و يغلط فى الناس، و يركز على مسئولياته ولا ينشغل بالآخر".

وأشار القيعى، الى أن هناك عدة تغيرات فى النادى الأهلى من الناحية الفنية ستساعد على عودته إلى الصدارة، متمنياً النجاح للمدير الفنى الجديد "جوزيه بيسيرو".

ونفى عدلى القيعى، وجود حرب خفية بينه و بين محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأحمر، مؤكداً أن "عبد الوهاب" لا علاقة له بإبرام الصفقات، قائلاً:"هو أصلا يليق بقيمة عضو مجلس إدارة يدخل فى منافسة على عمل تنفيذى.. دا صاحب التشريع و التكليفات".

وأوضح القيعى، أنه أحتاج إلى محمد عبد الوهاب مرة واحدة لفتح مكتبه خلال إبرام صفقة شريف عبد الفضيل، مضيفاً: "الراجل مشكوراً ساعد بفتح مكتبه وقت ذلك، و لا يشغلنى المنافسة عشان اسم عدلى القيعى".

وأضاف عدلى القيعى، :"الكابتن الخطيب كنت بحتاج ساعات اللعيب يقعد معه ، مش عشان الخطيب لكن ليشعر اللاعب بوجود كيان يتحدث معه، ولا يمكن يطلع الخطيب يقول خلصت صفقة، و طبيعى عضو مجلس الإدارة دوره يساعد فى انجاح الصفقات".

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