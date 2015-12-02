وزير الداخلية يستجيب لمطلب والد شهيد بنقل نجله المجند من الجيزة للفيوم

استجاب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، لمطلب والد الشهيد أمين الشرطة أحمد فتحي حسان، الذي استشهد في الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين المنوات بطريق سقارة صباح السبت الماضي، بنقل ابنه الثاني "رمضان" المجند بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة إلى نظيرتها بالفيوم.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، نقل رغبة والد الشهيد لوزير الداخلية الذي أصدر على الفور القرار رقم 148 لسنة 2015 بنقل المجند شقيق الشهيد لإدارة قوات أمن الفيوم.

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