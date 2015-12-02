هكذا علّق باسم يوسف على عودة برنامج ريهام سعيد

علق الإعلامي الساخر باسم يوسف على بيان قناة "النهار" الذي أعلن عن عودة ريهام سعيد لتقديم برنامجها "صبايا الخير" بعد فترة إيقاف لم تتجاوز الشهرين على خلفية حلقة "فتاة المول"، حيث كتب على حسابه الشخصي على تويتر:" حذرت أن البرنامج حيرجع لما الدنيا تهدى والمعلنين لو مرجعوش النهاردة يرجعوا بكرة.الدور والباقي على اللي بيشتري المنتج وبيتفرج على البرنامج".

يأتي هذا التعليق من قبل باسم بمثابة رسالة إلى ريهام سعيد أن مجاملتها له منذ أيام بعد تقديمه لحفل مهرجان الميما في أمريكا وقولها إنها فخورة به لن يشفع لها ما فعلته في الحلقة الأزمة، وأن باسم لا يزال ثابتاً على موقفه تجاه رفضه لعودة ريهام.

ريهام سعيد تعلق على عودتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: سنحذف قناة "النهار"