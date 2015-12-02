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بعد مشاركتها في "ذا فويس" التركي ما هي مشاريع المغربية كريمة غيث؟

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الثلاثاء 01-12-2015 22:56

تستعد الفنانة المغربية كريمة غيث لإطلاق كليب بعنوان "مطلع حاجبو"، من ألحان محمد نبال، وكلمات محمود برحيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج حسن الكرفتي.

وقد وعدت غيث بإطلاق كليب الأغنية في وقت قريب.

يذكر أن الجمهور تعرّف على كريمة غيث خلال مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" في دورته الثامنة، وبعده في برنامج "أحلى صوت" في نسخته التركية، التي استطاعت خلالها النجاح والوصول إلى مرحلة العروض المباشرة.

ومن المتوقع إصدار الفيديو كليب على اليوتوب ومجموعة من القنوات الفضائية خلال أيام.

يذكر أن الفنانة المغربية سبق وطرحت أغنيتها الأولى ذات الإيقاعات العراقية " يا حليلة "، أواخر شهر مارس الماضي.

 

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سيدتي

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