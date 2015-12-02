بعد انتفاضها على حياة الجواري دمشق تكرّم ميسون أبو أسعد

نالت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد تكريماً مع أسرة مسلسل "حرائر" من جمعيتي "سورية المدنية"، و"النادي الأدبي النسائي" في احتفالية خاصة بمكتبة الأسد بدمشق.

وأدت في العمل الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي شخصية "زبيدة"، وهي ابنة تاجر ثري وتتسم بحبها لمظاهر الثراء والحياة المرفهة، لدرجة أنها تجنح بزواجها نحو الرجل الذي ترى أنه الأكثر ثراءً وغنىً ضاربة عرض الحائط بكل المزايا الأخرى التي تتوفر فيمن تقدموا لخطبتها لمصلحة المال والثراء، هذا الاختيار سيقودها إلى زواج فاشل، لكنها تتمرد على هذا الزواج الذ يفرض عليها حياة الجواري لتهرب في رحلة خطرة عائدة من اسطنبول إلى دمشق لتصوغ قدرها كإحدى الحرائر.

وعبرت أبو أسعد عن سعادتها لهذا التكريم، وقالت: كُرمنا سابقاً من وزراتي الثقافة والإعلام مشكورتان، لكن لهذا التكريم مكانة خاصة في قلبي باعتباره آتِ من جمعيات أهلية ومدنية.

وأضافت: جميلٌ أننا مستمرون بالعمل رغم ظروف الحرب، لكن الأجمل أن نُكرم ونشعر بأن جهودنا كان لها أثراً إيجابياً عند المتلقين.

يشار إلى "حرائر" حاز سابقاً ذهبيتين في مهرجاني الغدير" و"القاهرة" كأفضل عمل تاريخي وبيئي، والعمل من تأليف عنود خالد، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

بلقيس تكشف عن حلمها لـ"سيدتي نت" وعن سبب رفضها الدراما الخليجية