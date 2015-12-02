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معسكر الإسماعيلي - ميدو لـ في الجول: محمود حمد لغز.. وهذا الثلاثي يستحق الإشادة

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معسكر الإسماعيلي - ميدو لـ في الجول: محمود حمد لغز.. وهذا الثلاثي يستحق الإشادة معسكر الإسماعيلي - ميدو لـ في الجول: محمود حمد لغز.. وهذا الثلاثي يستحق الإشادة

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن محمود حمد لاعب الفريق يعد أحد الألغاز بالنسبة له والتي يبحث عن حل لها حتى الآن.

وكان ميدو قد دفع بحمد للمشاركة في الشوط الثاني أمام الترجي قبل أن يقوم بسحبه من الملعب بعد عدة دقائق فقط في المباراة التي انتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثية دون رد.

وتحدث ميدو لـFilGoal.com قائلا:"حمد يملك العديد من الإمكانيات التي تجعله لاعبا في الأول وليس الأوليمبي فقط".

وأضاف"لا أعلم سببا واضحا لابتعاده عن مستواه حتى الآن".

وأكمل"قمت بسحبه من لقاء الترجي لأنه لم يكن في قمة تركيزه خلال المباراة، وأنا لا أقبل بتواجد لاعب في الملعب غير مركز أو لا يؤدي المطلوب منه".

في الوقت ذاته أشاد ميدو بالثلاثي عفروتو وباهر محمدي وعمر الوحش الذين شاركوا في الشوط الثاني أمام الترجي.

وأتم"الثلاثي لعب بشكل جيد وكانت لديه رغبة كبيرة في تقليص النتيجة وتحسين أداء الفريق ككل".

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فيديو اليوم السابع

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