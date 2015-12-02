فيريرا: رفضت تدريب الأهلي احتراما لجماهير الزمالك

كشف جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري الحالي والزمالك السابق عن رفضه لقيادة الأهلي حينما كان مدربا للقلعة البيضاء.

فيريرا رحل عن تدريب الزمالك قبل أيام بسبب عدم تقاضيه لمستحقاته، وأعلن تعاقده رسميا مع السد القطري يوم السبت.

وقال فيريرا في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية يوم الثلاثاء: "تلقيت بعض الاتصالات الشفوية من وسطاء أكدوا اهتمام الأهلي بشأن خلافة فتحي مبروك قبل التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو".

وأضاف "رفضت فكرة فتح باب المفاوضات مع الأهلي احتراما لنادي الزمالك وجماهيره التي اعتبرها من الأفضل على مستوى العالم".

وأقال الأهلي مدربه فتحي مبروك عقب خسارة الدوري والكأس لصالح غريمه الزمالك ثم الخروج من نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وظل الأهلي بلا مدرب دائم لمدة أيام حتى أعلن تعاقده مع البرتغالي بيسيرو.