الزمالك ينفي خرق الشناوي قرار منع إنستجرام

نفى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن يكون أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق قد استخدم موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) في ظل قرار حظره على اللاعبين.

وكان الزمالك قد قرر منع لاعبيه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية خاصة بعد رحيل جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق والحالي للسد القطري.

وقال تيجانا في تصريحات نشرها المركز الإعلامي يوم الثلاثاء: "الشناوي ملتزم بالقرار ولم يستخدم أي موقع تواصل سواء إنستجرام أو غيره".

وأضاف "ما تردد عن ذلك هي أخبار مفبركة الغرض منها هدم معنويات الحارس الدولي والفريق".

وتابع "هناك متربصين بالزمالك يريدون هدم ما وصل إليه الفريق في الموسم الماضي وإعاقة مسيرة الانتصارات".

وأتم "لن نسمح بذلك".