صحافة المواطن: بالفيديو..مصريون محتجزون بأحد سجون السعودية بسبب "الكفيل"

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء فيديو لعدد من الشباب المصريين المحتجزين بسجن الشميسى بالمملكة العربية السعودية ، يناشدون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الخارجية التدخل للإفراج عنهم بعد حجزهم منذ شهرين بسبب عدم تسديد غرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، للعمل بدون كفيل .

وأوضح الفيديو، أن الكفلاء رفضوا تشغيل الشباب، لوجود عمالة زائدة، مما اضطرهم للعمل الخاص فألقت الشرطة القبض عليهم.

وأشار أحد الشباب، فى الفيديو الذى تم تصويره داخل عنبر الحجز، أن عليهم تسديد نسبة للكفيل بالرغم من عدم توفير فرصة عمل لهم.

وطالب المحتجزون بضرورة العمل على ترحيلهم إلى مصر ودفع الغرامة عنهم، مشيرين إلى أن السلطات السعودية سوف ترحلهم إلى سجن اخر.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة، لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.