"الصحة": ميكنة صرف ألبان الأطفال بالوحدات لـ 12 % من المواليد

أكد وزارة الصحة والسكان، فى تقرير لها حول ألبان الأطفال أن 12 % من المواليد سنوياً يحتاجون إلى الألبان الصناعية المدعومة، مشيرة إلى أنها متوفرة فى 611 منفذا موزعة على جميع المحافظات.

وقال تقرير وزارة الصحة والسكان، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن سيتم ميكنة صرف ألبان الاطفال المدعوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق ذلك فى وحدات الرعاية الصحية التى تنفذ برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بإستخدام بطاقة الأسرة الذكية .

جدير بالذكر أن الفئات التى تقوم بصرف الألبان هى التوائم الثلاثة فأكثر والأطفال الذين تم إنجابهم من أم مريضة وتستخدم أدوية يمكن أن تفرز فى اللبن وتضر بالطفل وفى حالة التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر على الأقل وفى حالة وفاة الأم والأطفال مجهولى النسب.

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