تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بالسرقة بالإكراه فى منطقة المقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بسرقة شخص بالاكراه بمنطقة المقطم.

أمر أحمد البدويهى وكيل أول نيابة المقطم، فى وقت سابق ، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 2 آخرين لاتهامهم بالسرقة بالإكراه .

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بعمل كمين للمجنى عليه بمساعدة صديقه الذى أوهمه أنه ينتظره لتوصيله بصحبة شقيقته عقب تعطل سيارتهم بمنطقة مهجورة، حيث تمكن المتهمون من قطع الطريق عليه واستولوا على سيارته وأمواله وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة لتهديده بها فى حالة إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد تعرضه لحادث سطو مسلح بمنطقة المقطم، وعقب تكثيف الجهود ومناقشة المجنى عليه، تم التوصل للمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق .