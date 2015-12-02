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فتح باب القبول في كلية مجتمع بيش

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جازان - رؤى مصطفى

    فتحت كلية المجتمع بمحافظة بيش بجمعة جازان باب القبول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1436/ 1437ه اعتباراً من يوم الأحد 17/2/1437ه الموافق 29 نوفمبر 2015م، عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على الرابط التالي: colleges.jazanu.edu.sa/bcc. ودعا م. أنور آل عمر عميد الكلية الطلاب الراغبين في التقديم على التخصصات التي تتيحها كلية المجتمع بمحافظة بيش الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، مبيناً أن التخصصات المتاحة: تقنية الهندسة الكيميائية، تقنية هندسة القوى الكهربائية، تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية. وأضاف أنه سيتم قبول الطالب المستجد في برنامج السنة التحضيرية بالكلية وبعد اجتيازها يمكن الالتحاق بأي من البرامج أعلاه، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني يشرح للطالب الراغب في التقديم المزايا والدرجة العلمية التي يحصل عليها وكل ما يتعلق بالدراسة.

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