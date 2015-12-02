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«الأرصاد» تعقد ورشة عمل لتطوير إستراتيجيتها.. اليوم

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    تعقد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ورشة عمل بعنوان "تطوير استراتيجية الرئاسة.. التوجهات الاستراتيجية"، وذلك بفندق كراون بلازا بجدة، بمشاركة المهتمين بالعمل البيئي من قيادات الأجهزة الحكومية والأكاديميين والمسؤولين والشركاء في القطاع الخاص.

وأوضح مدير عام التخطيط والتنظيم والتطوير الإداري بالرئاسة م. محمد الشريف أن الورشة ستناقش الرؤية والرسالة والقيم الرئيسة والأهداف البعيدة، كما سيتخللها النقاشات والعصف الذهني بتواجد شركاء العمل المشترك مع الرئاسة بهدف إعطاء الرئاسة وجهات نظر المستفيدين والعملاء لتبنى الاستراتيجية عليها، مفيداً أن المناقشات ستكون وفق منهجيات عالمية كالتحليل الرباعي SWOT والتحليل الخارجي PESTEL وستركز المناقشات عبر سبع ورش عمل في مخرجاتها على أهم القضايا الاستراتيجية.

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