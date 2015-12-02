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إغلاق محل شاورما شهير بمكة

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إغلاق محل شاورما شهير بمكة إغلاق محل شاورما شهير بمكة
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ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

مكة المكرمة - تركي السويهري

    ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس عددا من المخالفات الغذائية بأحد المحلات الشهيرة لبيع الشاورما بالمنطقة. وقد صادرت البلدية أكثر من (55) لترا من العصيرات المحضرة مسبقاً، وكميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتم إتلافها على الفور، وذلك خلال حملتها التفتيشية التي نفذتها على المحلات الغذائية والمطاعم والكافتيريات بالمنطقة. ووفقا لما أوضحه المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية فإن البلدية تكثف نشاطها في مراقبة المواد الغذائية حرصاً على رفع جودة هذه الخدمات، مؤكداً بأن البلدية لن تتوانى في تطبيق الانظمة والتعليمات بحق المخالفين، وهي لا تألو جهدا في متابعة جميع الاسواق والمحلات الغذائية والتجارية وابعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

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