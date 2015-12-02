أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

1.5 مليون ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لصالح 6917 مرشحاً ومرشحة

Google+ Print
1.5 مليون ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لصالح 6917 مرشحاً ومرشحة 1.5 مليون ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لصالح 6917 مرشحاً ومرشحة

    انطلقت الحملات الانتخابية لتجوب المناطق يوم الأحد الماضي، حيث دخل المرشحون "5938" والمرشحات "979" في كل البلديات في سباق مع الزمن للتواصل مع الناخبين " 1,355,840 ناخبا "والناخبات " 130,637 ناخبة " التابعين لبلدياتهم والعمل على طرح أفكارهم واجنداتهم التنموية والتي تهدف لخدمة المواطن والوطن، ولتكون مرحلة جديدة في تاريخ الانتخابات البلدية في المملكة العربية ، حيث يسعى الجميع نحو هدف واحد وهو تنمية المدن وتطويرها.

وتشتمل الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات على عدد من الفعاليات منها الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وغيرهما، وعقد عدد من الندوات لمخاطبة الناخبين والناخبات في دوائرهم الانتخابية، وإضافة إلى ذلك تواجدهم على وسائل الإعلام في الصحف والمجلات وغيرها.

كما نصت قوانين الحملة على عدم السماح للمرشحين والمرشحات الظهور بصورهم، وذلك من باب التركيز على المحتوى الذي تقوم عليه كل حملة، وليس على الشكل والمظهر والانتماء وغيرها.

وفي سبيل تسهيل عملية التعرف على المرشحين والمرشحات من كل دائرة نصحت جمعية النهضة النسائية باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تساعد في هذا السياق، حيث تبدأ أولى هذه الخطوات بدخول كل ناخب وناخبة على صفحة "معلوماتي كناخب" على الرابط التالي http://www.intekhab.gov.sa/ أو باستخدام تطبيق MOMRA للأجهزة الذكية، ومن ثم طباعة اسماء المرشحين والمرشحات الممثلين لكل دائرة، يتبع ذلك عملية بحث بسيطة على الانترنت لإيجاد معلومات متعلقة بكل مرشح او مرشحة سواء أكانت ندوات ام تغريدات ام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية في تويتر وانستغرام لمعرفة آخر المستجدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020