1.5 مليون ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لصالح 6917 مرشحاً ومرشحة

انطلقت الحملات الانتخابية لتجوب المناطق يوم الأحد الماضي، حيث دخل المرشحون "5938" والمرشحات "979" في كل البلديات في سباق مع الزمن للتواصل مع الناخبين " 1,355,840 ناخبا "والناخبات " 130,637 ناخبة " التابعين لبلدياتهم والعمل على طرح أفكارهم واجنداتهم التنموية والتي تهدف لخدمة المواطن والوطن، ولتكون مرحلة جديدة في تاريخ الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الجميع نحو هدف واحد وهو تنمية المدن وتطويرها.

وتشتمل الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات على عدد من الفعاليات منها الظهور على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وغيرهما، وعقد عدد من الندوات لمخاطبة الناخبين والناخبات في دوائرهم الانتخابية، وإضافة إلى ذلك تواجدهم على وسائل الإعلام في الصحف والمجلات وغيرها.

كما نصت قوانين الحملة على عدم السماح للمرشحين والمرشحات الظهور بصورهم، وذلك من باب التركيز على المحتوى الذي تقوم عليه كل حملة، وليس على الشكل والمظهر والانتماء وغيرها.

وفي سبيل تسهيل عملية التعرف على المرشحين والمرشحات من كل دائرة نصحت جمعية النهضة النسائية باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تساعد في هذا السياق، حيث تبدأ أولى هذه الخطوات بدخول كل ناخب وناخبة على صفحة "معلوماتي كناخب" على الرابط التالي http://www.intekhab.gov.sa/ أو باستخدام تطبيق MOMRA للأجهزة الذكية، ومن ثم طباعة اسماء المرشحين والمرشحات الممثلين لكل دائرة، يتبع ذلك عملية بحث بسيطة على الانترنت لإيجاد معلومات متعلقة بكل مرشح او مرشحة سواء أكانت ندوات ام تغريدات ام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية في تويتر وانستغرام لمعرفة آخر المستجدات.