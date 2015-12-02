تعليم حفر الباطن يستغني عن 12 مبنى مستأجراً

حفرالباطن - فهد جارالله المريخي

في إطار خطة إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن للاستغناء عن المباني المستأجرة صدر قرار مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي بنقل عدد من مدارس البنات من مبانيها الحالية المستأجرة إلى الحكومية، وتم الاستغناء عن 12 مبنى مستأجراً للبنات منذ بداية العام الدراسي وحتى تاريخه وتم انتقال الابتدائية الرابعة، والابتدائية السادسة والستون، والابتدائية الواحدة والخمسون، والابتدائية الثامنة والثلاثون، والابتدائية الواحدة والثلاثون، والمتوسطة الواحدة والعشرون، والثانوية الثانية عشر، والمطرقة للبنات، والمتوسطة العشرون، والابتدائية الحادية عشر، والابتدائية الرابعة والستون، وروضة الذيبية.