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50 طالباً ينبذون العنف بالقطيف

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50 طالباً ينبذون العنف بالقطيف 50 طالباً ينبذون العنف بالقطيف

    رفض طلاب المتوسطة في ثماني مدارس بمحافظة القطيف استخدام العنف لأي سبب كان مؤكدين في ورشة عمل تابعة لبرنامج "خفض العنف" الذي أقامته مدارس المحافظة بأن العنف لا يولد إلا التنازع والتفارق والكره كما قد يؤدي لنشوء مشاكل يكون القتل أحد أهم أسبابها.

وأقيمت المحاضرة في مدرسة مؤتة المتوسطة بالقطيف، إذ شارك فيها نحو 50 طالباً، ورحب على آل خزام المرشد الطلابي بالحضور من معلمين وطلاب المشاركين، وشدد على أهمية التسامح الذي ينبذ العنف.

وكرم محمد آل حبيل مدير المدرسة المشرف التربوي المشاركين من الطلاب في البرنامج، وقدم لهم هدايا وشهادات الشكر، وكرم أيضاً المرشدين الطلابيين بمنحهم الشهادات والشكر والتقدير على جهودهم الخاصة، بحث الطلاب على نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح.

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