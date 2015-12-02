طلاب الخبر: نحتاج إلى البيئة الجاذبة في المدارس.. وغذاء المقاصف لا يناسبنا

حددت القيادات التعليمية في قطاع الخبر القيم الأساسية التي تسهم في الحفاظ على الأمن الفكري لدى الطلاب، وذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب التعليم بالخبر أمس الأول بحضور د. عبدالرحمن المديرس مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، ود. سامي العتيبي المساعد للشؤون التعليمية.

وقال د. بندر العامر عميد عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الدمام، الذي قدم ورشة العمل بأن الهدف من اللقاء هو معرفة كيفية تفعيل الإمكانات المتاحة في الميدان التربوي لتعزيز القيم التي من خلالها نحافظ على سلامة الفكر، مستعرضاً خلال الورشة دور القيم في سلامة وضبط الفكر، وأدوات التأثير في البيئة المدرسية، وتوظيف المنهج في التأثير، بالإضافة إلى الاستفادة من المناشط اللاصفية.

إلى ذلك اتفق الطلاب المشاركون في الجلسة الحوارية خلال اللقاء، على أهمية تهيئة المدرسة لتكون بيئة تعليمية جاذبة للطالب، من خلال البيئة الآمنة والملبية لاحتياجات الطلاب التعليمية والترفيهية، والتي تراعي أوضاعهم الصحية وقدراتهم العقلية وترعى مواهبهم، وتنمي ميولهم واتجاهاتهم نحو تحقيق ذاته، من خلال إدماجهم في الفعاليات التعليمية ليصبح الطالب مشاركا فعالا ضمن مجتمع المدرسة، وليس مجرد متلقٍ.

وأكد الطالب صهيب الكريديس أنه يأمل مع بقية أقرانه من الطلاب أن يثمر اللقاء بنتائج إيجابية على أرض الواقع قريباً، لافتاً إلى أن حب الطلاب للمدرسة معتمد بشكل كبير على البيئة فيها والبرامج الإثرائية، ومنها البرنامج الصباحي.

وأكد الطالب مازن الموسى، بأن تهيئة الطالب نفسه للمدرسة لا تقل أهمية عن تهيئة البيئة المدرسية للطلاب، مشيراً إلى أن ما ينقص المدارس هو الأنشطة النوعية والبيئة النظيفة والغذاء الجيد في المقاصف، مفضلا هو ومن معه من المشاركين إحضار وجباتهم من المنزل على شراء الوجبات من المقاصف.

وفي المقابل قال د. عبدالرحمن المديرس أن الجودة تنطلق من داخل الفصول في المدرسة وذلك بالتركيز على مهارات الطلاب خصوصا ما يتعلق بالتواصل اللفظي، مبيناً بأن ذلك يغرس قيما وصفات القيادة لدى الطلاب وذلك ما نحتاجه في الوقت الحاضر، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى الحوار بينه وبين الطلاب وقادة التعليم في قطاع الخبر.

وأشار في ختام الجلسة الحوارية مع الطلاب والقيادات التعليمية إلى أننا على موعد بعد سبعة أعوام لتتحقق بإذن الله رؤية المملكة العربية السعودية بأن تكون بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في عام 1444ه.

فيما لفت سعيد القحطاني مدير مكتب التعليم بالخبر أن الجلسات حوارية للقيادات التعليمية وما صاحبها من فعاليات وفقرات تربوية هادفة تسهم في زيادة مساحة التواصل اللفظي والقدرة على الحوار والنقاش البناء وتبادل الآراء والخبرات بين فرسان العمل في الميدان التعليمي الزاخر بالفرص والإمكانات والتي تجعل من أبنائنا الطلاب والطالبات جيلاً مثقفًا واعياً آمناً نفسيا وفكرياً، مشيراً إلى أن أسلوب القائد في المدرسة ترتسم ملامحها على سلوك الطلاب وتوجهاتهم وشخصياتهم، مبيناً بأن ما بين الشخصية المتناهية في الشدة والشخصية المتهاونة إداريًا يعيش الوسط التعليمي صراعًا ضحيته المستويات العلمية والمعرفية للطلاب وأنماطهم الفكرية والسلوكيات والمعتقدات الخاطئة التي أدت إلى استغراب واستنكار المجتمع بأكمله وكافة شرائحه من تلك الممارسات والانحرافات.

وقال بأن الشخصية القيادية الوسطية الواعية والمحفزة والمنضبطة تنعكس على الأداء العام بالمدرسة، وأن القائد الملهم هو الذي يخطط للعمل ويسعى لتكاتف الجهود لينفذ ويتقن، ليصل لمرحلة الإبداع الذي ما أن يصل إليه حتى يسهّل الطريق لكل من حوله ليصنع منهم قادة الأمة ورجالها.

يذكر أن اللقاء شهد جلسات حوارية وعرضا لتجارب منها توظيف التقنية في التعليم، ولتجربة تربوية في تجويد نواتج التعليم، كما تم استعراض متطلبات ومقترحات مديري القطاع.