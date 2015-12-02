سحر الطبيعة الخلابة في مجموعة "راوول" لما قبل الربيع!

كثيراً ما يعود مصممو الأزياء إلى الطبيعة ليستوحوا منها تصميماتهم، من دون أن ينجح الجميع في نقل جمال الطبيعة وترجمة عناصرها وألوانها البديعة عبر الملابس والاكسسوارات. لكن حال الدور المختلفة ليست حال علامة "راوول" Raoul ، التي نجحت في نقل الطبيعة وجمالها إلى مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل ربيع 2016.

15 تصميماً من الدانتيل لإطلالة أكثر أنوثة!

في هذه العلامة رأينا مزيجاً غنياً من الألوان، حيث امتزج الأحمر بالفوشيا، والأزرق بالأخضر، والأصفر بالرمادي وبالزيتي، على تصميمات أنثوية ناعمة ومتنوعة، فكانت منها فساتين الكوكتيل، التي بإمكانك أن تلبسيها من الصباح حتى المساء، ومنها السراويل القصيرة، والمعاطف الخفيفة والقمصان الأنيقة. أمّا الأقمشة فكانت مُرهفة ولطيفة، وقد رأينا منها القطن، والكريب، والجلد، كما الساتان الفاخر.

وقد أغنت طبعاتٌ مستوحاة من الطبيعة ومن زهورها ولوحاتها الخلابة المجموعةَ، كما لاحظنا استعمال بعض الأشكال الهندسية، التي أعادتنا في بساطتها ونظافة خطواتها إلى الستينيّات.

وقد لاحظنا أيضاً مجموعة من الاكسسوارات الرائعة أيضاً، تمثلت بالحقائب الجلدية الكبيرة ذات التصميمات العملية والأنيقة، كما الأحذية الصيفية مع الربطات التي وصلت حدّ الركبة، في محاكاة لأحذية المحاربين الرومان القدماء.

هذه المجموعة تناسب المرأة العصرية، التي تبحث عن البساطة في الأسلوب، كما الرقي في الإطلالات، وهي مثالية للنساء العاملات كما لسيدات المجتمع، وللشابات كما للنساء الأكبر سناً.

شاهدي تفاصيل مجموعة "راوول" Raoul لموسم ما قبل ربيع 2016، واختاري منها ما يُعجبك وما يناسب ذوقك وأسلوبك.

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