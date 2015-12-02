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المملكة والإمارات.. أعمق من جوار ونسب ومحبة

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المملكة والإمارات.. أعمق من جوار ونسب ومحبة المملكة والإمارات.. أعمق من جوار ونسب ومحبة
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عبدالله بن زايد

أبوظبي - د. علي القحيص

    قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة: إن علاقاتنا مع المملكة العربية أعمق من علاقة جوار ونسب ومحبة، فالمملكة بالنسبة لنا هي كبير العائلة الذي نستشيره ونرجع له في السراء والضراء، ولا شيء يزيدنا فرحاً أكثر من ازدهار التعاون بيننا وبين السعودية على مستوى والأفراد. جاء ذلك خلال كلمة لسموه خص بها "الرياض" بمناسبة مرور ٤٤ عاماً على تأسيس دولة الإمارات، التي أصبحت نموذجاً يحتذى ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم لما حصدته وأنجزته هذه الدولة الفتية لتصبح محط أنظار العالم.

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