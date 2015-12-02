«جوري» بين أسرتها والخاطف «مسجل خطر»

نجحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض في العثور على الطفلة المختطفة جوري الخالدي، التي آثار خبر اختطافها الكثير من التفاعل في أوساط المجتمع السعودية.

وأعلنت شرطة الرياض في بيان لها أمس، القبض على خاطف الطفلة جوري، الذي صنفته ب"الخطر"، ومطلوب في قضايا مهمة، بعد أن جرت مباغتته والإيقاع به، والعثور بحوزته على سلاح ومخدرات، إضافة إلى القبض على وافد من الجنسية السورية شاركه في العملية وعاملة أثيوبية كانت تتولى رعاية الطفلة في الشقة. وأكد الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه جرى تسليم جوري إلى والدتها عقب إجراء الكشف الطبي عليها للتثبت من سلامتها، وضبط كل من له صلة بهذه القضية ومسبباتها، وإجراء المعاينة اللازمة من قبل الجهة المختصة لمكان احتجاز الطفلة وتفتيشها، حيث جرى العثور على سلاح من نوع مسدس وكمية من مادة الحشيش المخدر كما تم رفع العينات، وإحالة المقبوض عليهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ويكشف البيان ملابسات القبض على مختطف الطفلة جوري الخالدي، التي انتشر مقطع فيديو لعملية اختطافها من أحد المراكز الطبية شرق الرياض، وما تلاه من مناشدة ذويها للجهات الأمنية بالعمل على إعادتها.

وقال العقيد الميمان، إن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض أصدر فوراً توجيهاته، بسرعة الوصول للطفلة وضمان سلامتها في المقام الأول وضبط الجناة، فجرى تشكيل فريق على مستوى عالٍ من المهارة والخبرة من إدارة التحريات والبحث الجنائي، حيث تم العمل على دراسة ظروف البلاغ وملابساته وبذل الجهود على كافة الأصعدة والمحاور وبث التحريات في جميع الاتجاهات ودراسة كل الاحتمالات وإعطاء القضية حقها من الاهتمام وبذل أقصى الجهود ليل نهار في سباق مع الزمن لضمان سلامة الطفلة وسرعة العثور عليها وتحقيق جانب الطمأنينة لأفراد المجتمع.

أمير الرياض: جوري ابنة الوطن.. وستعلن تفاصيل الحادثة بعد انتهاء التحقيقات

وأضاف: "جرى التوصل إلى معلومات مهمة تمس كنُه البلاغ، وبعد تحليلها بما يضمن الوصول للجاني والطفلة، تم خلال الأيام الماضية رصد تحركات أحد الجناة ومتابعته حتى تم التحقق من تورطه بارتكاب الجريمة، والتأكد من وجود الطفلة برفقته في إحدى الشقق السكنية شرق الرياض، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة تم من خلالها رصد الجاني الذي اتضح أنه شخص خطير للغاية ومطلوب في عدة قضايا هامة، وجرت مباغتته والإيقاع به والعثور على الطفلة جوري داخل شقة وهي بصحة جيدة، برفقة امرأة من الجنسية الاثيوبية في العقد الثلاثين من عمرها، كما تم القبض على شخص من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر مشاركاً في واقعة الاختطاف أثناء محاولته الفرار".

ومن جهته أشاد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بجهود رجال الأمن بعد إلقاء القبض على خاطف الطفلة جوري الخالدى. وقال: "جورى هي ابنة الوطن ونحمد الله على سلامتها، والتحقيقات مازالت جارية مع الخاطف وسيكشف عن جميع التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات".