خادم الحرمين بحث مع رئيس إقليم كردستان العراق آفاق التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصره بالرياض أمس اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاجتماع برئيس إقليم كردستان العراق، فيما عبر السيد بارازاني عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من جانب إقليم كردستان العراق، رئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين، ومدير مكتب الرئيس شفاء بارازاني، والمستشار الاقتصادي للرئيس سرور بيداوي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد استقبل في قصره بالرياض أمس، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني، الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية الاستقبال صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس إقليم كردستان العراق.

كما صافح رئيس إقليم كردستان العراق أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء.

بعد ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مأدبة غداء تكريما لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير محمد سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون تقنية المعلومات، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز.