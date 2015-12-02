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لو عاوز تخس سيبك من أقراص سد النفس.. وصفة طبيعية لتقليل الشهية

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لو عاوز تخس سيبك من أقراص سد النفس.. وصفة طبيعية لتقليل الشهية لو عاوز تخس سيبك من أقراص سد النفس.. وصفة طبيعية لتقليل الشهية
"السيبوترامين" هى أشهر المركبات الكيميائية التى اعتمد عليها لسنوات كمكون أساسى لأقراص كبح الشهية وسد النفس.

لكن منذ عدة سنوات منع بشكل قاطع تداول الأدوية التى تحتوى فى تركيبها على مادة السيبوترامين، نتيجة للآثار السلبية التى تعرض لها آلاف الحالات على مستوى العالم، أهمها السكتات القلبية وجلطات المخ.
>على الرغم من منع تداول تلك المادة على مستوى العالم، إلا أن هناك بعض العلاجات التى لازلت تعتمد عليها فى تركيبها دون أن تشير لذلك صراحة بنشرتها الداخلية، وهو ما يعد تلاعبا صريحا بقوانين منظمات الصحة .
>على الرغم من خطورة تلك المادة إلا أن البعض لا يزال يبحث عن العلاجات التى تساعد على سد الشهية كوسيلة لخسارة الوزن الزائد.
>فإذا كنت من هؤلاء ننصحك بالتوقف والبحث عن البدائل الآمنة، والتى تعتمد على المكونات الطبيعية .
>من أهم تلك البدائل هى ما يقدمه أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف مؤكد أن تناول كوبا واحدا من عصير بعض الخضروات يمكنه أن يساعد بصورة فعاله على ضعف الشهية لفترات طويلة ويتكون هذا المشروب من:
>- حبة خيار.
>- 2 عود كرفس.
>- ثمرة طماطم.
>- ملعقة صغيرة من الفلفل البابريكا.
>- رشه ملح وفلفل أسود.
>الطريقة:
>تخلط جميع المكونات معا لحين الحصول على مشروب متجانس ويتم تناول كوبا واحدا منه قبل الوجبة الرئيسية يوميا.

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مصر 365