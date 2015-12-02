وقفه لأصحاب البازارات السياحية بالغردقة للمطالبة بتخفيض الإيجارات

نظم العشرات من أصحاب البازارات السياحية بمدينة الغردقة وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء للمطالبة بتخفيض قيمة الإيجارات نظرا لانخفاض نسبة الإشغال السياحى بعد أذمة الطائرة الروسية بسيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن جانبه قال عصام على المتحدث باسم رابطة أصحاب البازارات السياحية بالغردقة والذى شارك فى الوقفة إن النشاط السياحى بالغردقة وصل لمستوى متدنى جدا حيث إن هناك العديد من القرى السياحية قد أغلقت لعدم وجود سياح مضيفا :"نطالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتدخل لتخفيض الإيجارات حتى تعود السياحة لسابق عهدها".