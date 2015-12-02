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وقفه لأصحاب البازارات السياحية بالغردقة للمطالبة بتخفيض الإيجارات

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وقفه لأصحاب البازارات السياحية بالغردقة للمطالبة بتخفيض الإيجارات وقفه لأصحاب البازارات السياحية بالغردقة للمطالبة بتخفيض الإيجارات
نظم العشرات من أصحاب البازارات السياحية بمدينة الغردقة وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء للمطالبة بتخفيض قيمة الإيجارات نظرا لانخفاض نسبة الإشغال السياحى بعد أذمة الطائرة الروسية بسيناء.

ومن جانبه قال عصام على المتحدث باسم رابطة أصحاب البازارات السياحية بالغردقة والذى شارك فى الوقفة إن النشاط السياحى بالغردقة وصل لمستوى متدنى جدا حيث إن هناك العديد من القرى السياحية قد أغلقت لعدم وجود سياح مضيفا :"نطالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتدخل لتخفيض الإيجارات حتى تعود السياحة لسابق عهدها".

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