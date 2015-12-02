نائب أرمنت بالأقصر يعيد 55 عامل بعد فصلهم من مصنع السكر

فى أولى خطواته بعد الفوز بمقعد مدينة أرمنت بالأقصر، نفذ النائب أحمد حسن الفرشوطى، أولى مهامه وذلك بعودة عمال مفصولين من مصنع السكر لعملهم، حيث قام بزيارة المحاسب محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة مصانع سكر أرمنت، وقدم له طلب عاجل بعودة 55 عامل تم فصلهم من المصنع، وبالفعل وافق رئيس مجلس الإدارة بعودتهم لعملهم.

كما ناقش النائب مع المصنع إمكانية تخصيص 33 فدان لإقامة وحدات سكنية خاصة بعمال المصنع، وذلك خلف سراى عبود باشا" فيلا الزناتي"، وبالفعل تمت الموافقة والبدء فى التنفيذ فعليا على أرض الواقع، وقال الفرشوطى أن مواطنى الدائرة سواء، ولن يكترث جهدا فى خدمة الجميع، طالما يعمل داخل نطاق البرلمان.