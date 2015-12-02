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مدرب الزمالك - هل يدخل فوزي البنزرتي دائرة الترشيحات بعد ترحيب الإدارة؟

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مدرب الزمالك - هل يدخل فوزي البنزرتي دائرة الترشيحات بعد ترحيب الإدارة؟ مدرب الزمالك - هل يدخل فوزي البنزرتي دائرة الترشيحات بعد ترحيب الإدارة؟

طرح اسم التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي على مجلس إدارة الزمالك ليكون ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

ولاقي اسم فوزي البنزرتي ترحيبا من قبل أعضاء مجلس الإدارة نظرا لما يتمتع به المدير الفني التونسي من خبرات وكذلك مسيرة رائعة مع الأندية التي دربها.

اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار المدير الفني الجديد للزمالك كان قد استقرت على خمسة مدربين هم كارول ياروليم وباكيتا ودييجو جارزيتو وبول لوجوين بالإضافة لمدرب ألماني الجنسية.

وعلم FilGoal.com أن البنزرتي قد يدخل أيضا ضمن هذه الترشيحات بعد أن طرح اسمه ولاقى ترحيبا.

البنزرتي توج مؤخرا مع النجم الساحلي بالكونفدرالية بعد التغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2-1 بمجموع المباراتين.

أيضا سبق له التتويج ببطولة الدوري التونسي 7 مرات مع أندية الترجي (4 مرات) والنجم مرتين والإفريقي مرة وكذلك دوري أبطال إفريقيا مرة مع الترجي والكونفدرالية مرتين كما حقق المركز الثاني في مونديال الأندية مع الرجاء في 2013.

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