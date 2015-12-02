مصرع شخص فى تجدد خصومة ثأرية بقنا

لقى شخص مصرعه فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى "ماضى" و"خليفة" بمدينة فرشوط، إثر تلقيه طلقات نارية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى ماضى وخليفة بمدينة فرشوط، ما أسفر عن مصرع محمد عبد الله تمام وشهرته "المستكاوى" 30 عامًا، إثر تلقيه طلقات نارية فى الصدر والبطن.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، وجار الوقوف على ملابسات الحادث وضبط المتهم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.