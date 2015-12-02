ننشر أسماء المصابين والمتوفى فى حادث تصادم الطريق الزراعى بأسوان

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين والمتوفى فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بمحافظة أسوان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث وقع على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من قرية الجعافرة بمركز دراو، بين سيارة أجرة ميكروباص، تحمل أرقام (ص و أ 4737) وسيارة أخرى ملاكى، تحمل أرقام (ص و ف 4176)، وتسبب فى حالة وفاة وإصابة 12 أخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة "مصطفى رفعت" من مدينة كوم أمبو، فيما أصيب "أحمد سيد حسين" 21 سنة، مصاب بجرح بالعين اليسرى، و"فاطمة فتحى عبد الشكور" 20 سنة، مصابة بجرح قطعى بالوجه، و"نرمين عبد السميع سنوسى" 19 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"كريستين عاطف" 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"رمضان أحمد عبد الوهاب" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفى رمضان أحمد" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دراو المركزى.

كما أسفر الحادث عن إصابة "على محمد خير" 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، و"أحمد مصطفى طه" 28 سنة، و"مصاب بنزيف بالأنف وكدمات متفرقة، و"أحمد على فؤاد" 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، شاذلى محمد صلاح" 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، و"عبد الله جمال الدين محمد" 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، و"محمد درغام أحمد" 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدرى، واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم على طريق أسوان-القاهرة الزراعى