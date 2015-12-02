مصادر : اتفاق بين قيادات "صحوة مصر" على رفض تعيينهم بمجلس النواب

كشف مصادر، أن قيادات قائمة "صحوة مصر " التى أسسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وأعلنت انسحابها من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب قبل اجراء العملية الانتخابية بسبب ما وصفته بالاجراءات "التعجيزية"، اتخذوا قرارا فيما بينهم بعدم قبول التعيين فى البرلمان إذا ما تم طرح الأمر عليهم.

وأوضحت المصادر، أن قيادات قائمة صحوة مصر ومنهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد حسنى والدكتور عمار على حسن وغيرهم من أسماء الشخصيات العامة اتفقوا على رفض التعيين فى البرلمان حال عرض الأمر عليهم، إضافة إلى عدم الحديث عن الأمر برمته فى وسائل الإعلام حتى لا يقال أنهم عقدوا صفقة مع النظام بعد انسحابهم من الانتخابات.

ردا على سيف اليزل.."الكرامة": لن نقبل تعيين أحد قياداتنا بالبرلمان