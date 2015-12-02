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موجز الصحافة المحلية.. إعادة انتخابية باردة

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موجز الصحافة المحلية.. إعادة انتخابية باردة موجز الصحافة المحلية.. إعادة انتخابية باردة
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" إعادة انتخابية باردة"، حيث تغيــب وزراء الحكومــة عــن الإدلاء بأصواتهــم فــى اليــوم الأول لانتخابــات إعادة المرحلــة الثانية، وذلك علــى عكس حرصهــم علــى التوافد فى اليــوم الأول من الجولات الســابقة، وكشــفت مصــادر أن الاجتماع الأســبوعى للحكومة، الــذى عقد أمــس الثلاثاء، منع الوزراء من التصويت.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن مجلس الوزراء وافق على استكمال حصة فى تمويل اعمال إنشاء المتحف المصرى الكبير بمبلغ 216 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الحالى، على أن يدرج فى موازنة أعوام من 2016 حتى 2019 ما يعادل 300 مليون دولار، بواقع 100 مليون دولار كل عام.

وأكدت صحيفة "الأخبار"، أن مجلس الوزراء أصدر 18 قرارا جديدا لتشجيع الاستثمار ومساهمة مصر في المؤسسات المالية الافريقية وتشجيع السياحة وتطوير التعليم ودعم التنمية الزراعية وانشاء العاصمة الادارية الجديدة حيث اعتمد القيمة النهائية لتنفيذ أعمال الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بمعرفة اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، بما يعادل 5 مليارات و237 مليون جنيه.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، إن البنك المركزى أعلن أمس، تعديل آلية طرح العطاءات الدولارية للبنوك، لكنه لم يوضح أى تفاصيل بشأن تلك التعديلات، الامر الذى ادى إلى حالة من الارتباك داخل البنوك والأوساط المصرفية بعد قرارات البنك المركزى، فيما تأخرت نتيجة العطاء الثانى الذى تم طرحه أمس، بواقع 40 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن المستشار حمدى عبد التواب عضو غرفة عمليات وزارة العدل، قال إن العملية الانتخابية تسير بسلام، ولم يتقلوا أى شكاوى من القضاة بشان جولة الإعادة بالمرحلة الاخيرة للانتخابات البرلمانية، وأضاف أنه وفقا لما رصدته الغرفة فإنه لا يوجد تأخير فى فتح اللجان على مستوى الـــــ 13 لجنة محافظة التى تجرى فيها الانتخابات، ولا يوجد شكاوى بعد تواصلهم مع رؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

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