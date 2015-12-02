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لبنان: اتصال نصر الله وأمير قطر ساهم فى تسريع صفقة تبادل العسكريين

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لبنان: اتصال نصر الله وأمير قطر ساهم فى تسريع صفقة تبادل العسكريين لبنان: اتصال نصر الله وأمير قطر ساهم فى تسريع صفقة تبادل العسكريين

>أعلن المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس ابراهيم أن اتصالاً أجراه الامين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى ساهم فى تسريع اتمام ملف العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى "جبهة النصرة".

وقال اللواء عباس ابراهيم فى حديث لقناة "الجديد" التليفزيونية أنه زار نصرالله فى الثامن من الشهر الماضى وأبلغه أن ملف العسكريين فى جمود، فوعده الأخير بأنه سيرسل رسالة او يتصل بأمير قطر وبعدها يخبرنى بالتطورات، وبعد اسبوع تلقيت اتصالا من الموفد القطرى يخبرنى بأن الملف سيتحرك .

وأضاف أنه لا يعلم طبيعة العلاقة بين الأمين العام لحزب الله وأمير دولة قطر، ولكن أعلم ان تاريخياً كان هناك علاقة بين والد أمير قطر ونصرالله .

وأضاف " أن نصر الله تدخل أيضا لدى الرئيس السورى بشار الأسد لأننا احتجنا بعض الموقوفين فى سوريا ووقف لاطلاق النار فى بعض المناطق وحصلنا على ما نريده لإنجاز صفقة التبادل".
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