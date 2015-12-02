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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 2015/12/2

لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:


>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية.

على الصعيد العاطفى:


>قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا! فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.

على الصعيد الصحى:


> احذر من إهمال صحتك لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية مثل التدخين والسهر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يرى الخبراء هذه الأيام تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدى.

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مصر 365

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