أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/2

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/2

لبرج الجدى:


>

على الصعيد المهنى:


>احرص على التركيز على رد الجميل فورًا للأشخاص الذين وقفوا بجانبك فى العمل فى الفترة القادمة، ويمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولا تدع المتربصين يرونك فى حالة مزاجية سيئة.

على الصعيد العاطفى:


>استعد لمواجهة أكثر الأوقات توتراً مع الحبيب، فقد تجد الشريك ليس على طبيعته هذه الفترة ويفكر فى كيفية إنهاء علاقتكما، فحاول السيطرة على الأمور من البداية قبل أن تتفاقم.

على الصعيد الصحى:


>حاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم حتى تتجنب الإرهاق والتعب والحالة الصحية المتدهورة التى تمر بها هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>قد تكون الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أى موقف تتعرض له هذه الأيام، فاحرص على اتخاذ القرارت السليمة حتى لا تقودك الخيارات إلى نتائج ليست مرضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى