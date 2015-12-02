حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-12-2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>هذه الأيام حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات سيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التى تخطط لها منذ شهور.>إهمالك وعدم اهتمامك بالحبيب يؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما، ورمما ينتج إلى خسارة العلاقة إلى الأبد، فانتبه.>لا معنى للحياة وأنت تعانى من الأمراض المستعصية، ولذلك حاول أن تتغلب على عاداتك الصحية واضبط نظام غذائك وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.>أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل ولذلك حاول ان تستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها.