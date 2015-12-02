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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-12-2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-12-2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-12-2015

لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:


>هذه الأيام حاول أن تظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات سيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام التى تخطط لها منذ شهور.

على الصعيد العاطفى:


>إهمالك وعدم اهتمامك بالحبيب يؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما، ورمما ينتج إلى خسارة العلاقة إلى الأبد، فانتبه.

على الصعيد الصحى:


>لا معنى للحياة وأنت تعانى من الأمراض المستعصية، ولذلك حاول أن تتغلب على عاداتك الصحية واضبط نظام غذائك وابتعد عن الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>أنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل ولذلك حاول ان تستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها.

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مصر 365

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