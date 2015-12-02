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حظك اليوم العذراء الأربعاء 2015/12/2

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حظك اليوم العذراء الأربعاء 2015/12/2 حظك اليوم العذراء الأربعاء 2015/12/2

لبرج العذراء:
>على الصعيد المهنى:


>احذر الثرثرة فى مجال العمل مع الزملاء، لأنها تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع الرؤساء.

على الصعيد العاطفى:


> حاول الحفاظ على علاقتك العاطفية بقدر الإمكان، فعليك الاعتماد على الحكمة والصبر والتأنى فى إدارة الحياة مع الشريك.

على الصعيد الصحى:


>احرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كافة المهام التى تقوم بها فى حياتك، ولا تهدر صحتك على الأرض.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>ضعها أهدافك وخططك المستقبلية نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع بدون مساعدة أحد.

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مصر 365

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