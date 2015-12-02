حظك اليوم العذراء الأربعاء 2015/12/2

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>احذر الثرثرة فى مجال العمل مع الزملاء، لأنها تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع الرؤساء.> حاول الحفاظ على علاقتك العاطفية بقدر الإمكان، فعليك الاعتماد على الحكمة والصبر والتأنى فى إدارة الحياة مع الشريك.>احرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كافة المهام التى تقوم بها فى حياتك، ولا تهدر صحتك على الأرض.>ضعها أهدافك وخططك المستقبلية نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع بدون مساعدة أحد.